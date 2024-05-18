Подозреваемый в покушении на премьера Словакии доставлен в суд

Подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрая Цинтулу доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок.

Подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрая Цинтулу доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на новостной портал SME.

Сообщается, что 71-летнего Цинтулу перевозили при повышенных мерах безопасности.

Цинтула заявил ранее, что не сожалеет о содеянном, но утверждал, что не хотел убивать премьера, а только ему навредить. Мужчина признался, что стрелял в Фицо, так как был не согласен с его политикой. Ему грозит пожизненное заключение.