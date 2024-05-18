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Судно под флагом Танзании затонуло в Черном море

Судно под флагом Танзании затонуло в Черном море Судно под флагом Танзании "Мохаммад-З" затонуло в Черном море.
Другие страны
18 мая 2024 г. 13:50
Судно под флагом Танзании затонуло в Черном море

Судно под флагом Танзании "Мохаммад-З" затонуло в Черном море.

Как передает Report, об этом сообщила Румынская морская администрация.

По данным ведомства, судно "Мохаммад-З" затонуло в 26 морских милях от румынского города Сфынту-Георге.

После получения сигнала офицеры немедленно направили в этот район корабли "Артемида" и "Аполлон", отметила администрация.

Экипаж "Мохаммад-З"​​​​​​ состоял из 11 человек - 9 сирийских граждан и 2 египетских. Восемь из них были спасены торговым судном. Поиски трех других членов экипажа - сирийских граждан - продолжаются.

Начато расследование с целью выявления причин аварии.

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