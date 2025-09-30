Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Пентагон заключил с Raytheon контракт на $5 млрд на производство БПЛА Coyote

    30 сентября, 2025
    • 05:56
    Пентагон заключил с Raytheon контракт на $5 млрд на производство БПЛА Coyote

    Пентагон заключил с компанией Raytheon, являющейся дочерним подразделением крупного американского производителя вооружений RTX Corporation, контракт на сумму $5 млрд на поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote.

    Как передает Report, об этом говорится в уведомлении, опубликованном американским военным ведомством.

    Из документа следует, что средства выделяются на производство пусковых установок, самих БПЛА, а также радиолокационных станций. В каких именно объемах, не уточняется. Выполнение контракта ожидается к 28 сентября 2033 года.

    Упомянутый беспилотник одноразового применения доступен в двух вариантах: для поражения вражеских БПЛА и работы в качестве постановщика помех, средства разведки, наблюдения и целеуказания, ретранслятора связи и нанесения ударов по наземным целям.

