Пентагон заключил с Raytheon контракт на $5 млрд на производство БПЛА Coyote

Пентагон заключил с компанией Raytheon, являющейся дочерним подразделением крупного американского производителя вооружений RTX Corporation, контракт на сумму $5 млрд на поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении, опубликованном американским военным ведомством.

Из документа следует, что средства выделяются на производство пусковых установок, самих БПЛА, а также радиолокационных станций. В каких именно объемах, не уточняется. Выполнение контракта ожидается к 28 сентября 2033 года.

Упомянутый беспилотник одноразового применения доступен в двух вариантах: для поражения вражеских БПЛА и работы в качестве постановщика помех, средства разведки, наблюдения и целеуказания, ретранслятора связи и нанесения ударов по наземным целям.