Почему компьютеры стали роскошью: ИИ, геополитика и новая чип-игра — АНАЛИТИКА

Цены на компьютеры, ноутбуки и "железо" для домашнего пользователя снова стремительно ползут вверх, и на этот раз все гораздо серьезнее, чем после майнинговых пузырей. Почему так происходит и почему это не просто раздражающий фактор, а часть глобального изменения сил, в котором участвуют государства, корпорации и геополитика, разбирается Report.

COVID-кризис стал лишь первым актом драмы

В 2020 году, на фоне пандемии, сбоев логистики и всплеска спроса на технику для удаленной работы и учебы, цепочку поставок чипов резко надломило. Производители просто не успевали: многие заводы временно снижали загрузку, поставки задерживались неделями, а глобальная логистика фактически встала. Это мгновенно спровоцировало дефицит на "память", процессоры, SSD и видеокарты, а следственно привело к росту цен на продукцию.

Однако, уже в 2021-м рынок качнуло в обратную сторону. Производители, опасаясь повторения кризиса, резко увеличили выпуск продукции и быстро столкнулись с кризисом перепроизводства. Склады начали заполняться, и цены на многие категории товаров, естественно, пошли вниз. Аналитики фиксировали, что стоимость NAND-памяти, лежащей в основе SSD-накопителей, просела почти на 24% по сравнению с 2020 годом, а розничные цены на SSD и оперативную память падали в среднем на 10% за квартал. Лишь в третьем квартале 2021 года тренд немного развернулся: DRAM-модули подорожали на 3–8%, а отдельные типы SSD до 13–18%, и в целом казалось, что рынок постепенно выходит на стабильность.

Новая волна: ИИ, дата-центры и перераспределение мощностей

В 2024–2025 началась вторая, куда более мощная, волна кризиса. На сцену вышла индустрия искусственного интеллекта и глобальные дата-центры. Потребности в памяти (DRAM, NAND, HBM), в вычислительных чипах и ускорителях выросли так внезапно, что производители переориентировались, и стали отдавать приоритет именно корпоративным заказам, а не рознице.

По данным отчета TrendForce, выручка от продаж DRAM и NAND-памяти в 2024 году выросла примерно на 75% (DRAM) и порядка на 77% (NAND) по сравнению с предыдущим годом - рост, который аналитики прямо связывают с бумом серверов и AI-центров.

В 2025-м тенденция сохранилась - контрактные цены на DRAM по оценке TrendForce вырастут еще сильнее.

В результате обычные пользователи получают не то, что нужно, а то, что осталось. Простая память и SSD снова дорожают: многие модули DDR5/DDR4 и накопители NVMe заметно выросли в цене за прошедшие месяцы. Сборки ПК стали дороже, доступность комплектующих - хуже, а апгрейд - менее выгодным.

Геополитика и чипы: рынок превратился в стратегический ресурс

К имеющимся сложностям на рынке добавился и еще более тяжеловесный фактор: геополитика и контроль над производством чипов.

Компания TSMC (Тайвань) сегодня является ключевым поставщиком почти всех передовых чипов: процессоров, контроллеров, AI-чипов. В 2025-м она показывает рост продаж почти на 40%, благодаря буму ИИ-заказов.

При этом Тайвань объявил о новых правилах, усиливающих контроль за экспортом чипов, а они, в свою очередь, превращаются в инструмент дипломатического давления.

TSMC, с одной стороны, инвестирует несколько сот миллиардов долларов в строительство заводов за пределами Тайваня (например, в США $165 млрд), пытаясь снизить геополитические риски, но с другой - самые передовые технологии остаются на острове.

В таких условиях любое потенциальное усиление напряженности вокруг Тайваня, торговые конфликты или санкции могут обернуться резким дефицитом полупроводников и новым витком цен.

Рынок Big Tech vs розница: кто держит курс

Сегодня спрос диктуют не геймеры и не домашние пользователи. Главные покупатели - крупные корпорации, компании, строящие дата-центры, ИИ-лаборатории. Они закупают чипы заблаговременно, подписывают контракты на несколько лет вперед, часто с предоплатой и привилегиями.

В результате обычный пользователь оказывается "за бортом": конечные потребители компьютеров, ноутбуков, смартфонов получают то, что осталось, и за ту цену, которую диктует дефицит. Это не просто экономический перекос - это уже системное перераспределение ресурсов.

В итоге это бьет не только по геймерам, но и по всем участникам рынка.

Ноутбуки, компьютеры, бытовая электроника, смартфоны, "умный дом" - все это дорожает, потому что компоненты подорожали. Это значит, что обновить технику, собрать недорогой ПК или просто купить нормальный компьютер становится дороже, что соответственно бьет по карману среднего потребителя.

Инфраструктура, бизнес, обучение, сервисы обеспечиваются компаниями и учреждениями, которым нужны компьютеры, серверы, хранилища. Рост цен на чипы отражается на стоимости услуг, скорости обновлений, доступности оборудования. Особенно больно это бьет по менее экономически развитым регионам.

Если производство ключевых чипов сконцентрировано на Тайване, в Южной Корее, США, то любая геополитическая трещина становится глобальной. Это значит, что доступ к технологиям, к новому "железу", к цифровым инструментам становится предметом не рынка, а политики.

К чему это может привести: потенциальные сценарии

Таким образом, геополитическая напряженность означает перебои с чипами, дефицит, всплеск цен, задержки в поставках компьютеров, смартфонов, техники. В свою очередь, укрепление позиций Big Tech и ИИ-инфраструктур грозит постоянным дефицитом для розницы, когда чипы будут идти под контракты крупным покупателям, а не в магазины.

В свою очередь, это означает рост цифрового неравенства, когда богатые страны и корпорации получают преимущества, а остальным достается лишь устаревающее железо, дорогая электроника и различные ограничения. Без локального производства поставки чипов остаются уязвимыми: цены и доступность будут подчинены внешним событиям и политическим решениям.

В таких условиях напрашивается вывод - персональные компьютеры уже не просто техника, а политический актив. Те, кто считает, что рост цен на компьютеры являются просто экономической аномалией, с большой долей вероятности ошибаются. Пока это напоминает симптом крупного сдвига: в эпоху ИИ, больших дата-центров и геополитической борьбы, комплектующие для ПК это не просто железо, а стратегический ресурс.

В итоге складывается следующая картина: мировые державы, крупные корпорации и технологические гиганты договариваются, инвестируют, подписывают контракты, а обычный пользователь остается заложником этих процессов.