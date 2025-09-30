Pentaqon "Raytheon"la "Coyote PUA" istehsalı üçün müqavilə imzalayıb
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 06:08
Pentaqon Amerikanın iri silah istehsalçısı "RTX Corporation"ın törəmə şirkəti olan "Raytheon" şirkəti ilə "Coyote" pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) tədarükü üçün 5 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Müdafiə Nazirliyinin dərc etdiyi bildirişdə deyilir.
Sənəddə bildirilir ki, vəsait buraxılış qurğuları, PUA-ların özləri və radiolokasiya stansiyalarının istehsalına ayrılır. Dəqiq həcmlər göstərilmir. Müqavilənin 2033-cü il sentyabrın 28-də başa çatması gözlənilir.
Bu PUA iki versiyada mövcuddur: düşmən PUA-larına zərbə endirmək və kəşfiyyat, müşahidə və hədəfi təyin etmək və s. üçün.
