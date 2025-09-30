İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Pentaqon "Raytheon"la "Coyote PUA" istehsalı üçün müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 06:08
    Pentaqon Raytheonla Coyote PUA istehsalı üçün müqavilə imzalayıb

    Pentaqon Amerikanın iri silah istehsalçısı "RTX Corporation"ın törəmə şirkəti olan "Raytheon" şirkəti ilə "Coyote" pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) tədarükü üçün 5 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Müdafiə Nazirliyinin dərc etdiyi bildirişdə deyilir.

    Sənəddə bildirilir ki, vəsait buraxılış qurğuları, PUA-ların özləri və radiolokasiya stansiyalarının istehsalına ayrılır. Dəqiq həcmlər göstərilmir. Müqavilənin 2033-cü il sentyabrın 28-də başa çatması gözlənilir.

    Bu PUA iki versiyada mövcuddur: düşmən PUA-larına zərbə endirmək və kəşfiyyat, müşahidə və hədəfi təyin etmək və s. üçün.

    PUA Pentagon saziş
    Пентагон заключил с Raytheon контракт на $5 млрд на производство БПЛА Coyote

    Son xəbərlər

    07:19

    "SpaceX" "Starship"in yeni sınaq uçuşunu planlaşdırır

    Digər ölkələr
    06:39

    Britaniya, Fransa və İtaliya Trampın Qəzza üzrə planını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    06:08

    Pentaqon "Raytheon"la "Coyote PUA" istehsalı üçün müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    05:53

    Saliba "Arsenal" ilə müqaviləsini uzadıb

    Futbol
    05:28

    Maduro ABŞ-nin hücum edəcəyi təqdirdə fövqəladə vəziyyət haqqında fərman imzalayıb

    Digər ölkələr
    04:48

    Kamçatka sahillərində 6,1 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb

    Region
    04:15

    ADB Azərbaycanda inflyasiya proqnozunu dəyişməz saxlayıb

    Maliyyə
    04:00

    ADB: 2025-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,4 % artacaq

    Maliyyə
    03:36

    Uitkoff: Trampın Qəzza planının reallaşması Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə təsir edə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti