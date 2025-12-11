В Генпрокуратуре прошло мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие, посвященное памяти основателя независимого и современного Азербайджана - общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на мероприятии особое внимание было уделено исторической роли общенационального лидера в формировании современной азербайджанской государственности, его политической дальновидности и созданным им прочным традициям управления.

Выступивший на мероприятии генпрокурор Кямран Алиев отметил, что объявление 2025 года в стране "Годом Конституции и Суверенитета" является логическим продолжением заслуг Гейдара Алиева в государственном строительстве и свидетельством глубокого уважения к его наследию.

Генпрокурор подчеркнул, что его роль в развитии республики в советский период, смелая защита прав народа во время трагедии 20 Января, а также возвращение к руководству страной в 1993 году и ликвидация политического хаоса сыграли решающую роль в судьбе современного Азербайджана.

Было отмечено, что обеспечение верховенства закона и успешное осуществление институциональных реформ сегодня построены именно на прочной правовой базе, предоставленной Конституцией, автором которой был Гейдар Алиев.

В заключение был показан документальный фильм, посвященный памяти общенационального лидера.