Elvis
    В Генпрокуратуре прошло мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 12:49
    В Генпрокуратуре прошло мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие, посвященное памяти основателя независимого и современного Азербайджана - общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, на мероприятии особое внимание было уделено исторической роли общенационального лидера в формировании современной азербайджанской государственности, его политической дальновидности и созданным им прочным традициям управления.

    Выступивший на мероприятии генпрокурор Кямран Алиев отметил, что объявление 2025 года в стране "Годом Конституции и Суверенитета" является логическим продолжением заслуг Гейдара Алиева в государственном строительстве и свидетельством глубокого уважения к его наследию.

    Генпрокурор подчеркнул, что его роль в развитии республики в советский период, смелая защита прав народа во время трагедии 20 Января, а также возвращение к руководству страной в 1993 году и ликвидация политического хаоса сыграли решающую роль в судьбе современного Азербайджана.

    Было отмечено, что обеспечение верховенства закона и успешное осуществление институциональных реформ сегодня построены именно на прочной правовой базе, предоставленной Конституцией, автором которой был Гейдар Алиев.

    В заключение был показан документальный фильм, посвященный памяти общенационального лидера.

    Генпрокуратура Кямран Алиев Год Конституции и суверенитета
    Baş Prokurorluqda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunan tədbir keçirilib
