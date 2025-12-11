Обрушение на стройплощадке в Южной Корее: 2 рабочих остались под завалами

Двое рабочих застряли под завалами обрушения на строительной площадке библиотеки в Южной Корее.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили местные власти.

Согласно информации, обрушение произошло во время заливки бетона на строительной площадке.

"Двое рабочих предположительно оказались погребены под завалами на строительной площадке библиотеки в южнокорейском городе Кванджу после обрушения железной конструкции. Еще один рабочий был спасен, но потерял сознание и был доставлен в больницу", - отметила пожарная служба Кванджу.