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Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM в рамках помощи Украине

Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM в рамках помощи Украине Соединенные Штаты заключила контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет AMRAAM в рамках бюджета помощи Украине.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 08:04
Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM в рамках помощи Украине

Соединенные Штаты заключила контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет AMRAAM в рамках бюджета помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Контракт предусматривает закупку ракет из различных источников и рассчитан до 29 ноября 2024 года.

Сообщается, что из пакета содействия безопасности Украины на 2023 финансовый год на реализацию данного контракта будет выделено средства в размере 7,7 млн долларов.

AMRAAM – это американская сверхзвуковая всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты данного типа предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. На сегодня является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

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