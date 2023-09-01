Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM в рамках помощи Украине

Соединенные Штаты заключила контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет AMRAAM в рамках бюджета помощи Украине.

Соединенные Штаты заключила контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет AMRAAM в рамках бюджета помощи Украине.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Контракт предусматривает закупку ракет из различных источников и рассчитан до 29 ноября 2024 года.

Сообщается, что из пакета содействия безопасности Украины на 2023 финансовый год на реализацию данного контракта будет выделено средства в размере 7,7 млн долларов.

AMRAAM – это американская сверхзвуковая всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты данного типа предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. На сегодня является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.