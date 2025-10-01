Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Пентагон выделил $179,5 млн на военные цели США и Украины

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 19:49
    Пентагон выделил $179,5 млн на военные цели США и Украины

    Пентагон заключил контракт с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на сумму 179,5 миллиона долларов для поставки деталей летательных аппаратов армии США, федеральным ведомствам и Украине.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

    Согласно информации, Intuitive Research and Technology Corp. получила контракт минимум на 179 460 689 долларов по схеме cost-plus-fixed-fee на поставку деталей для летательных аппаратов", - отмечается в документе.

    Среди заказчиков по данному контракту названы армия США, федеральные гражданские ведомства и Украина.

    Пентагон Украина

    Последние новости

    20:19

    Посол: Украину и Азербайджан объединяют многовековое сотрудничество и дружба

    Внешняя политика
    20:07

    Мелони: Необходимы хладнокровие и ответственность перед лицом геополитических кризисов

    Другие страны
    19:57

    Лига Чемпионов: Объявлены командные составы "Карабаха" и "Копенгагена"

    Футбол
    19:49

    Пентагон выделил $179,5 млн на военные цели США и Украины

    Другие страны
    19:34

    В Баку усилился ветер, в ряде районов идет дождь

    Экология
    19:19

    Сторонники независимости Канакии отозвали подписи из Бужевальского соглашения

    Другие страны
    19:07

    Франция работает над обновлением своей ядерной доктрины

    Другие страны
    19:01

    США ввели санкции против десятков лиц и компаний за поддержку Ирана

    Другие страны
    18:58

    Председатель комитета: Борьба с изменением климата начинается с семьи и дома

    Экология
    Лента новостей