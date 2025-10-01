Пентагон выделил $179,5 млн на военные цели США и Украины
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 19:49
Пентагон заключил контракт с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на сумму 179,5 миллиона долларов для поставки деталей летательных аппаратов армии США, федеральным ведомствам и Украине.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.
Согласно информации, Intuitive Research and Technology Corp. получила контракт минимум на 179 460 689 долларов по схеме cost-plus-fixed-fee на поставку деталей для летательных аппаратов", - отмечается в документе.
Среди заказчиков по данному контракту названы армия США, федеральные гражданские ведомства и Украина.
