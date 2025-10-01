Pentaqon ABŞ və Ukraynanın hərbi məqsədləri üçün 179,5 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıb
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 21:15
Pentaqon "Intuitive Research and Technology Corp." şirkəti ilə 179,5 milyon dollar məbləğində müqavilə imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun yaydığı bəyanatında bildirilib.
Müqavilə ABŞ ordusu, federal qurumlar və Ukrayna üçün uçuş aparatlarının hissələrinin tədarükünü nəzərdə tutur.
Məlumata görə, "Intuitive Research and Technology Corp." şirkəti uçuş aparatlarının hissələrinin tədarükü üçün azı 179 460 689 ABŞ dolları dəyərində müqavilə əldə edib.
Son xəbərlər
21:34
Fələstin Baş naziri: Müharibə bitdikdən sonra Qəzza üçün bərpa planları hazırdırDigər ölkələr
21:33
Foto
Video
"Qarabağ" "Kopenhagen"lə oyunda fasiləyə öndə yollanıb - YENİLƏNİRFutbol
21:15
Pentaqon ABŞ və Ukraynanın hərbi məqsədləri üçün 179,5 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıbDigər ölkələr
21:12
Gürcüstanın səhiyyə naziri: Azərbaycanı ən yaxşı vəziyyətdə görmək bizim üçün böyük qürurdurXarici siyasət
20:52
AİİB-nin Bakı Metropoliteninə ayıracağı kreditin xərclənmə istiqamətləri açıqlanıb - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
20:39
Səfir: Ukrayna ilə Azərbaycanı çoxəsrlik əməkdaşlıq və dostluq birləşdirirXarici siyasət
20:31
Paşinyan Danimarkaya işgüzar səfərə yola düşübRegion
20:30
Bakının 4 rayonunun bəzi ərazilərinə təbii qazın verilişi dayandırılacaqEnergetika
20:25