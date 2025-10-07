Пентагон выберет разработчика нового истребителя для авианосцев США

После нескольких месяцев задержек Пентагон в ближайшее время определит компанию, которая займется разработкой и строительством следующего стелс-истребителя для ВМС США.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters со ссылкой на источники.

Этот проект оценивается в миллиарды долларов и рассматривается как ключевой элемент усилий США по противодействию Китаю.

В конкурсе участвуют Boeing и Northrop Grumman, которые борются за право создать самолет, получивший название F/A-XX. Новый палубный истребитель заменит F/A-18E/F Super Hornet, находящийся на вооружении ВМС США с 1990-х годов.

Решение о продолжении программы и выборе подрядчика было принято министром обороны США Питом Хегсеттом в пятницу, сообщили источники. Победителя конкурса ВМС США могут объявить уже на этой неделе, однако прошлые задержки программы показывают, что возможны новые непредвиденные препятствия.