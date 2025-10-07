Pentaqon ABŞ aviadaşıyıcıları üçün yeni qırıcının istehsalçısını seçəcək
- 07 oktyabr, 2025
- 20:01
Bir neçə aylıq gecikmədən sonra Pentaqon tezliklə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) üçün növbəti stels-qırıcının işlənib hazırlanması və istehsalı üçün şirkət seçəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bu layihə milyardlarla dollarla qiymətləndirilir və ABŞ-nin Çinə qarşı səylərinin əsas elementi kimi qiymətləndirilir.
"Boeing" və "Northrop Grumman" şirkətləri "F/A-XX" adlandırılan təyyarənin istehsalı üçün yarışır. Yeni göyərtə qırıcısı ötən əsrin 90-cı illərindən ABŞ HDQ-nin sərəncamında olan "F/A-18E/F Super Hornet"i əvəz edəcək.
Mənbələr bildiriblər ki, proqrama davam etmək və podratçı seçmək qərarı cümə günü ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset tərəfindən verilib. ABŞ HDQ seçimini bu həftənin əvvəlində elan edə bilər, lakin proqramdakı keçmiş gecikmələr yeni gözlənilməz maneələrin mümkün olduğunu göstərir.