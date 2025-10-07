Pentaqon ABŞ aviadaşıyıcıları üçün yeni qırıcının istehsalçısını seçəcək

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 07 oktyabr, 2025
    • 20:01
    Bir neçə aylıq gecikmədən sonra Pentaqon tezliklə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) üçün növbəti stels-qırıcının işlənib hazırlanması və istehsalı üçün şirkət seçəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bu layihə milyardlarla dollarla qiymətləndirilir və ABŞ-nin Çinə qarşı səylərinin əsas elementi kimi qiymətləndirilir.

    "Boeing" və "Northrop Grumman" şirkətləri "F/A-XX" adlandırılan təyyarənin istehsalı üçün yarışır. Yeni göyərtə qırıcısı ötən əsrin 90-cı illərindən ABŞ HDQ-nin sərəncamında olan "F/A-18E/F Super Hornet"i əvəz edəcək.

    Mənbələr bildiriblər ki, proqrama davam etmək və podratçı seçmək qərarı cümə günü ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset tərəfindən verilib. ABŞ HDQ seçimini bu həftənin əvvəlində elan edə bilər, lakin proqramdakı keçmiş gecikmələr yeni gözlənilməz maneələrin mümkün olduğunu göstərir.

    Пентагон выберет разработчика нового истребителя для авианосцев США

