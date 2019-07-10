Пентагон временно возглавит министр ВМС США

Министр ВМС США Ричард Спенсер станет главой Пентагона на время рассмотрения кандидатуры нынешнего исполняющего обязанности министра обороны Марка Эспера в сенате.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщило издание Military Times.

Согласно законодательству, пока кандидатура претендента на пост главы Пентагона рассматривается в сенате, этот человек не может возглавлять ведомство.

Эспер был официально выдвинут на пост министра обороны президентом Дональдом Трампом 21 июня. Слушания в сенате по его кандидатуре состоятся в ближайшее время. Пока Эспер вернется на свою прежнюю должность министра сухопутных войск.