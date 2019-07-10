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Пентагон временно возглавит министр ВМС США

Пентагон временно возглавит министр ВМС США

Министр ВМС США Ричард Спенсер станет главой Пентагона на время рассмотрения кандидатуры нынешнего исполняющего обязанности министра обороны Марка Эспера в сенате.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщило издание Military Times.

Согласно законодательству, пока кандидатура претендента на пост главы Пентагона рассматривается в сенате, этот человек не может возглавлять ведомство.

Эспер был официально выдвинут на пост министра обороны президентом Дональдом Трампом 21 июня. Слушания в сенате по его кандидатуре состоятся в ближайшее время. Пока Эспер вернется на свою прежнюю должность министра сухопутных войск.

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