Пентагон: Военный самолет США потерпел крушение на севере Ирака

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Американский военный самолет потерпел крушение на севере Ирака, однако все четверо членов его экипажа остались живы, отделавшись травмами различной степени тяжести. Как сообщил во вторник Пентагон, инцидент произошел в минувшую субботу на севере страны в районе Эрбиля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Из этого города, который считается столицей Иракского Курдистана, была отправлена поисково-спасательная группа, прибывшая на место катастрофы "в течение 4 минут". "Все было сделано очень быстро", - отметили в пресс-службе минобороны США. Там подчеркнули, что крушение турбовинтового самолета армейской авиации произошло не в результате вражеского нападения, а, вероятно, по техническим причинам. Обстоятельства инцидента расследуются.