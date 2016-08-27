Пентагон: у США и России пока нет договоренностей по сотрудничеству в Сирии

Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Между военными США и РФ на данный момент не существует никаких договоренностей о сотрудничестве в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил в субботу РИА Новости официальный представитель Пентагона Питер Кук.

"Некоторые противоречия в дискуссиях по достижению долговременных решений были устранены, но, как сказал госсекретарь, еще остаются вопросы, которые нужно решить. Соглашения на данный момент нет", — отметил Кук.

Ранее в тот же день на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Джоном Керри в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о договоренности интенсифицировать с США двусторонние контакты по Сирии, в том числе между руководством российской военной базы в этой стране и представителями американского командования в иорданской столице.