 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пентагон: у США и России пока нет договоренностей по сотрудничеству в Сирии

    Некоторые противоречия в дискуссиях по достижению долговременных решений были устранены

    Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Между военными США и РФ на данный момент не существует никаких договоренностей о сотрудничестве в Сирии.

    Как передает Report, об этом заявил в субботу РИА Новости официальный представитель Пентагона Питер Кук.

    "Некоторые противоречия в дискуссиях по достижению долговременных решений были устранены, но, как сказал госсекретарь, еще остаются вопросы, которые нужно решить. Соглашения на данный момент нет", — отметил Кук.

    Ранее в тот же день на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Джоном Керри в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о договоренности интенсифицировать с США двусторонние контакты по Сирии, в том числе между руководством российской военной базы в этой стране и представителями американского командования в иорданской столице.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi