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    Пентагон: США уничтожили около 20 боевиков "Аль-Каиды" в сирийской провинции Идлиб

    1 и 3 января ВВС США нанесли авиаудары по лагерю боевиков рядом с населенным пунктом Сармада

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ ВВС США нанесли 1 и 3 января авиаудары в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии, уничтожив порядка 20 боевиков группировки "Аль-Каида".

    Как передает Report, об этом в четверг на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Минобороны США Питер Кук.

    "Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты нанесли серию точечных ударов на северо-востоке Сирии по боевикам "Аль-Каиды", - сказал Кук. Он уточнил, что 1 января американская авиация атаковала две машины с исламистами, "которые выехали из крупного опорного пункта рядом с Сармадой (провинция Идлиб)". В результате были ликвидированы пятеро боевиков, оба автомобиля также были уничтожены.

    3 января ВВС нанесли удар уже по самому лагерю, который служил командным пунктом и точкой перегруппировки сил экстремистов. По словам Кука, были убиты более 15 боевиков, из строя выведены шесть машин, разрушено девять построек.

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