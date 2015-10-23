​Пентагон сократит 40 тысяч военнослужащих США к 2017 году

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны США намерено сократить 40 тысяч военнослужащих к концу 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном документе пресс-службы Пентагона, который ранее был представлен конгрессу США и впоследствии был обнародован согласно закону о свободе информации (FOIA).

"Армия должна придерживаться расписания по уменьшению численности на 40 тысяч человек не позднее 2017 фискального года. Предусматривается также значительное сокращение на военных объектах США за рубежом. Для предусмотренной численности Вооруженных сил в 450 тысяч человек сокращения не станут диспропорциональными", - говорится в документе аналитиков минобороны.

Согласно плану, почти на всех военных объектах армии США, включая военные лагеря, посты и объекты в портах, будет сокращение персонала. Более значительному сокращению - на одну тысячу военнослужащих - подлежат шесть военных баз в штатах Джорджия, Техас, на Аляске, в Вашингтоне и на Гавайях. Кроме этого, в целях экономии бюджетных средств Пентагон намерен сократить гражданские должности на военных объектах примерно на 17 тысяч человек вплоть до 2019 года.