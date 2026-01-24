Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Пентагон считает, что ядерные силы КНДР могут угрожать США

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 06:24
    Пентагон считает, что ядерные силы КНДР могут угрожать США

    КНДР наращивает и совершенствует свои ядерные силы, это угрожает безопасности США.

    Как передает Report, об этом говорится в новой редакции Стратегии национальной обороны, опубликованной Пентагоном.

    "Ядерные силы КНДР все в большей степени становятся способны угрожать США. Эти силы растут с точки зрения размера и совершенства, есть явная и реальная угроза ядерного удара по американской территории", - говорится в документе.

    КНДР США ядерное оружие

