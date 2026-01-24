Пентагон считает, что ядерные силы КНДР могут угрожать США

КНДР наращивает и совершенствует свои ядерные силы, это угрожает безопасности США.

Как передает Report, об этом говорится в новой редакции Стратегии национальной обороны, опубликованной Пентагоном.

"Ядерные силы КНДР все в большей степени становятся способны угрожать США. Эти силы растут с точки зрения размера и совершенства, есть явная и реальная угроза ядерного удара по американской территории", - говорится в документе.