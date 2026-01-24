Pentaqon hesab edir ki, KXDR-in nüvə qüvvələri ABŞ-ni təhdid edə bilər
Digər ölkələr
- 24 yanvar, 2026
- 07:37
Şimali Koreya nüvə qüvvələrini genişləndirir və təkmilləşdirir ki, bu da ABŞ təhlükəsizliyinə təhdid yaradır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon tərəfindən dərc edilmiş Milli Müdafiə Strategiyasının yeni redaktəsində bildirilir.
"Şimali Koreyanın nüvə qüvvələri getdikcə ABŞ-ni təhdid etməyə qadirdir. Bu qüvvələr ölçü və mükəmməllik baxımından böyüyür, Amerika ərazisinə nüvə zərbəsi üçün açıq və real təhlükə var", - sənəddə deyilir.
