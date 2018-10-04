Пентагон: Россия должна заплатить за попытку кибератаки на ОЗХО

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Ответственность за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) лежит на российской стороне.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

По словам Мэттиса, Россия "должна заплатить цену", для чего существует широкий набор инструментов.

Мэттис также подчеркнул, что согласен с позицией, о которой ранее заявили Великобритания и Нидерланды.