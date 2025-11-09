Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Пентагон предложил Минтрансу США своих авиадиспетчеров

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 21:25
    Военный министр США Пит Хегсет предложил направить военных авиадиспетчеров в гражданские аэропорты страны на фоне нехватки персонала из-за приостановки работы федерального правительства (шатдаун).

    Как передает Report, об этом заявил глава Минтранса США Шон Даффи.

    "Военный министр Пит Хегсет вчера отправил мне сообщение и сказал, что у него могут быть несколько авиадиспетчеров и если я могу найти им применение, то он их мне предложит, - сказал Даффи в интервью телекомпании CNN. - Я пока не знаю, смогу ли, так как они не сертифицированы для работы в тех воздушных пространствах, где это нам необходимо, но если смогу, то буду их использовать".

    Даффи добавил, что сейчас в США не хватает порядка 1-2 тыс. авиадиспетчеров, ситуация сохранится и после возобновления работы правительства. "Я принимал отставку у четырех авиадиспетчеров за день до шатдауна, теперь они увольняются по 15-20 человек в день, так что после шатдауна мне будет сложнее нарастить число авиадиспетчеров", - указал он.

