İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Pentaqon ABŞ Nəqliyyat Nazirliyinə öz aviasiya dispetçerlərini işə götürməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 22:35
    Pentaqon ABŞ Nəqliyyat Nazirliyinə öz aviasiya dispetçerlərini işə götürməyi təklif edib

    ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset federal hökumətin fəaliyyətinin dayandırılması (şatdaun) fonunda kadr çatışmazlığı səbəbindən hərbi hava dispetçerlərini ölkənin mülki hava limanlarına göndərməyi təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ nəqliyyat naziri Şon Daffi məlumat verib.

    "ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset dünən mənə mesaj göndərdi və bildirdi ki, onun bir neçə hava dispetçeri ola bilər və əgər mən onlara istifadə sahəsi tapa bilsəm, onları mənə təklif edəcək. Hələ bilmirəm, istifadə edə biləcəyəmmi, çünki onlar bizim ehtiyac duyduğumuz hava məkanlarında işləmək üçün sertifikatlaşdırılmayıb. Amma əgər mümkün olsa, onları işə cəlb edəcəyəm", – Daffi CNN telekanalına müsahibəsində deyib.

    O əlavə edib ki, hazırda ABŞ-də təxminən 1-2 min hava dispetçerinə ehtiyac var və bu vəziyyət hökumət işə başlayandan sonra da davam edəcək.

    "Şatdaundan bir gün əvvəl dörd hava dispetçerinin istefasını qəbul etmişdim, indi isə gündə 15-20 nəfər işdən çıxır. Bu səbəbdən şatdaundan sonra dispetçer sayını artırmaq mənim üçün daha çətin olacaq", – deyə o vurğulayıb.

    Pit Heqset Pentaqon dispetçer
    Пентагон предложил Минтрансу США своих авиадиспетчеров

    Son xəbərlər

    22:35

    Pentaqon ABŞ Nəqliyyat Nazirliyinə öz aviasiya dispetçerlərini işə götürməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    22:17

    Bessent: ABŞ-də şatdaun iqtisadi artıma ciddi təsir edə bilər

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycanın üç boksçusu İslamiadada finala yüksəlib

    Fərdi
    22:06

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Komanda
    21:55
    Foto

    "SFA Federasiya Kuboku 2025" uğurla başa çatıb

    Fərdi
    21:45

    Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilib

    Hadisə
    21:43

    Türkiyədə 90-dan çox şəxs qidadan zəhərlənib

    Region
    21:30

    Bakı-Qazax yolunda təmir səbəbindən avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    21:24

    KİV: BBC Trampın çıxışını saxtalaşdırdığına görə üzr istəməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti