Пентагон перебросил в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H

    • 09 ноября, 2025
    • 05:21
    На авиабазу Морон в Испании прибыла группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker "для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами".

    Как передает Report, об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

    Всего в Испанию прибыли три американских бомбардировщика B-52H, которые накануне поднялись с авиабазы Барксдейл, штат Луизиана.

    Военные уточнили, что развертывание сил и средств в рамках подобных многосторонних учений позволяет экипажам стратегических бомбардировщиков ВВС США оттачивать тактику быстрого реагирования на возникающие угрозы и поддерживать надежный сдерживающий потенциал вдоль восточного фланга НАТО и на Крайнем Севере.

    На театре военных действий экипажи бомбардировщиков проведут серию тренировочных вылетов, имитирующих действия в сложном воздушном пространстве с высокой степенью угроз, говорится в сообщении.

