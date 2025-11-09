Пентагон перебросил в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H
- 09 ноября, 2025
- 05:21
На авиабазу Морон в Испании прибыла группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker "для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами".
Как передает Report, об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.
Всего в Испанию прибыли три американских бомбардировщика B-52H, которые накануне поднялись с авиабазы Барксдейл, штат Луизиана.
Военные уточнили, что развертывание сил и средств в рамках подобных многосторонних учений позволяет экипажам стратегических бомбардировщиков ВВС США оттачивать тактику быстрого реагирования на возникающие угрозы и поддерживать надежный сдерживающий потенциал вдоль восточного фланга НАТО и на Крайнем Севере.
На театре военных действий экипажи бомбардировщиков проведут серию тренировочных вылетов, имитирующих действия в сложном воздушном пространстве с высокой степенью угроз, говорится в сообщении.