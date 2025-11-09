Пентагон перебросил в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H

На авиабазу Морон в Испании прибыла группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker "для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами".

Как передает Report, об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

Всего в Испанию прибыли три американских бомбардировщика B-52H, которые накануне поднялись с авиабазы Барксдейл, штат Луизиана.

Военные уточнили, что развертывание сил и средств в рамках подобных многосторонних учений позволяет экипажам стратегических бомбардировщиков ВВС США оттачивать тактику быстрого реагирования на возникающие угрозы и поддерживать надежный сдерживающий потенциал вдоль восточного фланга НАТО и на Крайнем Севере.

На театре военных действий экипажи бомбардировщиков проведут серию тренировочных вылетов, имитирующих действия в сложном воздушном пространстве с высокой степенью угроз, говорится в сообщении.