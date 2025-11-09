İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Pentaqon Avropaya B-52H strateji bombardmançı təyyarələri göndərib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 05:47
    Pentaqon Avropaya B-52H strateji bombardmançı təyyarələri göndərib

    ABŞ-nin bir qrup "B-52H Stratotanker" strateji bombardmançı təyyarəsi Finlandiya, Litva, İsveç və digər müttəfiqlər, tərəfdaşlarla çoxtərəfli təlimlər keçirmək üçün İspaniyadakı Moron hava bazasına gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Hərbi Hava Qüvvələrinin Avropadakı Komandanlığı xəbər yayıb.

    Bir gün əvvəl Luiziana ştatının Barksdeyl Hava Qüvvələri bazasından havaya qalxan Amerikanın üç B-52H bombardmançı təyyarəsi İspaniyaya gəlib.

    Hərbçilər bildiriblər ki, bu cür çoxtərəfli təlimlərin bir hissəsi olaraq qüvvələrin və vasitələrin yerləşdirilməsi ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin strateji bombardmançı ekipajlarına yaranan təhdidlərə sürətli reaksiya vermək üçün taktikalarını təkmilləşdirməyə və NATO-nun şərq cinahında, uzaq şimalda etibarlı maneə yaratmağa imkan verir.

    Bombardmançı ekipajlar əməliyyatlar meydanında yüksək dərəcədə təhdidlərlə mürəkkəb hava məkanında hərəkətləri təqlid edən bir sıra təlim uçuşları həyata keçirəcəklər.

    ABŞ Hərbi təlimlər Aviabaza
    Пентагон перебросил в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H

    Son xəbərlər

    05:47

    Pentaqon Avropaya B-52H strateji bombardmançı təyyarələri göndərib

    Digər ölkələr
    05:26
    Foto

    Filarmoniyada Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    İncəsənət
    05:01
    Foto

    Rəsul İbrahimov: Xaqan Əhmədin şahmatda daha böyük qələbələri irəlidədir

    Fərdi
    04:27

    ABŞ 2008-ci ildən ilk dəfə Boliviyaya səfir göndərəcək

    Digər ölkələr
    04:09

    Antuan Qrizmann Messinin La Liqadakı rekordunu qırıb

    Futbol
    03:39
    Foto

    Azərbaycan şahmatçısı: Avropa çempionatındakı qələbəmi Zəfər Gününə həsr edirəm

    Fərdi
    03:25

    Suriya Prezidenti ABŞ-yə rəsmi səfər edib

    Digər ölkələr
    02:48

    KİV: Ağ Ev Orbanın sanksiya barədə sözlərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    02:24

    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti