Пентагон отверг обвинения со стороны Минобороны в поддержке ИГ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/Представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон заявил, что обвинения Минобороны России в адрес США о помощи боевикам ИГ бездоказательны.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

“Бездоказательны, неточны и полностью ложные”, — сказал Диллон, комментируя заявление Минобороны.

Диллон также считает, что это делается для того, чтобы отвести внимание от тех вызовов, с которыми страна сталкивается в Сирии.

Ранее Минобороны России опубликовало подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГ.