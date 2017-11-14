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    Пентагон отверг обвинения со стороны Минобороны в поддержке ИГ

    “Бездоказательны, неточны и полностью ложные”

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/Представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон заявил, что обвинения Минобороны России в адрес США о помощи боевикам ИГ бездоказательны.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    “Бездоказательны, неточны и полностью ложные”, — сказал Диллон, комментируя заявление Минобороны.

    Диллон также считает, что это делается для того, чтобы отвести внимание от тех вызовов, с которыми страна сталкивается в Сирии.

    Ранее Минобороны России опубликовало подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГ.

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