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    Пентагон: Операция США в Сирии против террористов может затянуться

    США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ© Foto: U.S. Air Force/Sgt. Ken Hammond

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Операция США в Сирии может затянуться.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

    Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что СДС по-прежнему остается союзником коалиции США по борьбе с ИГ и коалиция продолжает наносить по террористам "прицельные удары".

    "Коалиция добьется своих целей, но возросшая сложность ситуации в Сирии может привести к тому, что операции (против ИГ) продлятся дольше", - сказал он.

    США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ. 

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