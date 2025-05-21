Пентагон одобрил передачу самолета от монаршей семьи Катара Трампу

Пентагон официально одобрил передачу самолета Boeing 747-8 от Катара стоимостью почти $400 млн президенту США Дональду Трампу.

Пентагон официально одобрил передачу самолета Boeing 747-8 от Катара стоимостью почти $400 млн президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, об этом сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

"Министр обороны принял Boeing 747-8 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами", - отметил он. - Министерство начнет работу над обеспечением надлежащих мер безопасности и над соответствием требованиям к функциональности самолета".