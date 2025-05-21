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Пентагон одобрил передачу самолета от монаршей семьи Катара Трампу

Пентагон одобрил передачу самолета от монаршей семьи Катара Трампу Пентагон официально одобрил передачу самолета Boeing 747-8 от Катара стоимостью почти $400 млн президенту США Дональду Трампу.
Другие страны
21 мая 2025 г. 21:48
Пентагон одобрил передачу самолета от монаршей семьи Катара Трампу

Пентагон официально одобрил передачу самолета Boeing 747-8 от Катара стоимостью почти $400 млн президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, об этом сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

"Министр обороны принял Boeing 747-8 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами", - отметил он. - Министерство начнет работу над обеспечением надлежащих мер безопасности и над соответствием требованиям к функциональности самолета".

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon Qətərin Kral ailəsindən Trampa təyyarənin verilməsini təsdiqləyib

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