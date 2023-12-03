Пентагон не устраивают темпы производства вооружения в США

Американская оборонная промышленность не обладает мощностью, возможностями, способностью реагировать или устойчивостью, что требуется для быстрого и масштабного удовлетворения всего спектра потребностей военного производства.

Американская оборонная промышленность не обладает мощностью, возможностями, способностью реагировать или устойчивостью, что требуется для быстрого и масштабного удовлетворения всего спектра потребностей военного производства.

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом говорится в неопубликованном проекте доклада Пентагона по оборонной промышленности США.

Согласно информации, первая в истории Национальная оборонно-промышленная стратегия должна быть представлена в ближайшие недели замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильямом Лаплантом, в ней будет изложен взгляд на то, что нужно Пентагону, чтобы использовать опыт небольших технологических фирм при финансировании и поддержке традиционных компаний, чтобы быстрее продвигаться в разработке новых технологий.

"Не менее важно и то, что традиционным оборонным подрядчикам придется реагировать на современный конфликт со скоростью, масштабом и гибкостью, необходимыми для удовлетворения требований крупного современного конфликта", — говорится в документе.

В нем также отмечается, что США производят лучшее оружие в мире, но не могут делать это достаточно быстро.

Издание подчеркивает, что американская оборонная промышленность старается изо всех сил не отставать от Китая в гонке высокотехнологичных вооружений, однако КНР за последние 30 лет стал "глобальным промышленным центром" в судостроении, критических полезных ископаемых и микроэлектронике, а китайская промышленность "значительно превосходит возможности не только Соединенных Штатов, но и ключевых европейских и азиатских союзников в совокупности".