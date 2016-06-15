​Пентагон не подтверждает ликвидацию главаря ИГ

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ США не могут подтвердить уничтожение главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Как передает Report, oб этом сообщил в среду официальный представитель группы войск США, участвующих в контртеррористической операции в Ираке и Сирии, полковник Кристофер Гарвер.

Посредством телемоста из Багдада он провел брифинг для журналистов, собравшихся в пресс-центре Пентагона. "Мы не можем подтвердить эту информацию", - отметил он.

По его словам, СМИ приводят неточные данные об операции. "Мы не совершали в этот день авиаудара по Ракке. На следующий день - да, но не в этот, - пояснил полковник. - Тем не менее война с ИГ продолжается, мы будем атаковать ее главарей".