Пентагон нашел экономичный способ борьбы с иранскими дронами

Вооруженные силы США в ближневосточном регионе приступили к использованию штурмовых самолетов A-10 Thunderbolt II, предназначенных для непосредственной авиационной поддержки наземных подразделений, в целях противодействия иранским ударным беспилотным летательным аппаратам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют материалы Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

На обнародованных в соцсети Х фотографиях штурмовика во время выполнения боевого вылета под крыльями зафиксированы управляемые ракеты APKWS II, оснащенные системой лазерного наведения для поражения дронов, а также ракеты класса "воздух - воздух" Sidewinder, способные применяться для уничтожения БПЛА, обращает внимание издание Army Recognition. Кроме того, самолет штатно вооружен 30-мм авиационной пушкой GAU-8 с вращающимся блоком из семи стволов.

В данный момент на военно-воздушной базе Муваффак Салти, расположенной на территории Иордании, дислоцирована эскадрилья штурмовиков A-10, насчитывающая 10 машин.

Ранее представители американского военного ведомства неоднократно указывали на растущий дефицит дорогостоящих зенитных управляемых ракет, необходимых для перехвата иранских баллистических ракет и ударных дронов. На прошлой неделе Соединенные Штаты осуществили переброску на Ближний Восток дополнительных пусковых установок систем противоракетной обороны из арсеналов Тихоокеанского региона.

Стоимость управляемых ракет APKWS II составляет порядка 30 тысяч долларов за единицу, что является сравнительно невысокой ценой и делает их экономически оправданным средством борьбы с военными беспилотниками, производство которых, как правило, обходится не дороже 50 тысяч долларов.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.