Пентагон нанес удары по группе катеров в Тихом океане

ВС США нанесли удары по четырем катерам в восточной части Тихого океана.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник министр войны Пит Хегсет.

"Вчера, по указанию президента Трампа, министерство войны США нанесло три смертоносных кинетических удара по четырем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими, которые перевозили наркотики в восточной части Тихого океана", - написал он в соцсети Х.

Он указал, что эти четыре судна, по данным американской разведки, следовали по известным маршрутам наркотрафика.

По словам Хегсета, в общей сложности в результате трёх ударов были убиты 14 наркотеррористов, один выжил.

Все удары были нанесены в международных водах, и ни один американский военный не пострадал, подчеркнул министр.