Пентагон нанес удары по группе катеров в Тихом океане
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 18:34
ВС США нанесли удары по четырем катерам в восточной части Тихого океана.
Как передает Report, об этом сообщил во вторник министр войны Пит Хегсет.
"Вчера, по указанию президента Трампа, министерство войны США нанесло три смертоносных кинетических удара по четырем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими, которые перевозили наркотики в восточной части Тихого океана", - написал он в соцсети Х.
Он указал, что эти четыре судна, по данным американской разведки, следовали по известным маршрутам наркотрафика.
По словам Хегсета, в общей сложности в результате трёх ударов были убиты 14 наркотеррористов, один выжил.
Все удары были нанесены в международных водах, и ни один американский военный не пострадал, подчеркнул министр.
Последние новости
18:55
Президент вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского районаВнутренняя политика
18:51
В Азербайджане пресечено производство поддельных препаратов против ящураПроисшествия
18:49
Сахиба Гафарова обсудила с румынским коллегой межпарламентское сотрудничествоВнешняя политика
18:39
Судья-инспектор Асим Худиев назначен на матч Лиги конференцийФутбол
18:36
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии села Мамедбейли и 2-го этапа села Агалы Зангиланского районаВнутренняя политика
18:34
Пентагон нанес удары по группе катеров в Тихом океанеДругие страны
18:22
Посол: Объем транзитных перевозок между Баку и Ашхабадом значительно увеличилсяВнешняя политика
18:19
ХАМАС 28 октября передаст тело еще одного заложникаДругие страны
18:09