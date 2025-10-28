Pentaqon Sakit okeanda katerlərə zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2025
- 18:51
ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit Okeanın şərq hissəsində dörd katerə zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset bildirib.
"Dünən Prezident Trampın göstərişi ilə ABŞ Müharibə Nazirliyi Sakit Okeanın şərq hissəsində narkotik daşıyan terror təşkilatlarına məxsus dörd gəmiyə üç kinetik zərbə endirib", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
P.Heqsetin sözlərinə görə, üç zərbə nəticəsində 14 narkoterrorçu öldürülüb, bir nəfər sağ qalıb.
Nazir vurğulayıb ki, bütün zərbələr beynəlxalq sularda endirilib və amerikalı hərbçilər xəsarət almayıb.
