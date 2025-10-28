İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Pentaqon Sakit okeanda katerlərə zərbələr endirib

    • 28 oktyabr, 2025
    • 18:51
    Pentaqon Sakit okeanda katerlərə zərbələr endirib

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit Okeanın şərq hissəsində dörd katerə zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset bildirib.

    "Dünən Prezident Trampın göstərişi ilə ABŞ Müharibə Nazirliyi Sakit Okeanın şərq hissəsində narkotik daşıyan terror təşkilatlarına məxsus dörd gəmiyə üç kinetik zərbə endirib", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    P.Heqsetin sözlərinə görə, üç zərbə nəticəsində 14 narkoterrorçu öldürülüb, bir nəfər sağ qalıb.

    Nazir vurğulayıb ki, bütün zərbələr beynəlxalq sularda endirilib və amerikalı hərbçilər xəsarət almayıb.

    Пентагон нанес удары по группе катеров в Тихом океане
    US military kills 14 in attacks on vessels in the Pacific, according to Hegseth

