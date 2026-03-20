    Пекин выступил за бесперебойный рынок нефти на фоне роста мировых цен

    • 20 марта, 2026
    Пекин выступил за бесперебойный рынок нефти на фоне роста мировых цен

    Китай призвал обеспечить стабильные поставки нефти на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном, который уже повлиял на мировой энергетический рынок.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, с соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Он подчеркнул необходимость сохранения бесперебойных поставок нефти, не называя конкретных стран, однако его комментарии прозвучали на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    США рассматривают возможность временного снятия санкций с иранской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и сдержать рост цен. По словам министра финансов США Скотта Бессента, это может высвободить до 140 млн баррелей нефти.

    Ранее Вашингтон уже предпринимал аналогичный шаг, временно разрешив продажу находящейся под санкциями российской нефти.

    13:47

    США и Израиль нанесли удары по порту Бендер-Ленге

    Другие страны
    13:40

    Пекин выступил за бесперебойный рынок нефти на фоне роста мировых цен

    Другие страны
    13:35

    Альбанезе поручил разработать налог на сверхдоходы энергокомпаний Австралии

    Другие страны
    13:28

    МИД Азербайджана поздравил Тунис с Днем независимости

    Внешняя политика
    13:20

    Ахмед аш-Шараа: Сирия стремится избежать вовлечения в региональный конфликт

    Другие страны
    13:14

    Иран обвинил Великобританию в предвзятом подходе к конфликту на Ближнем Востоке

    Другие страны
    13:10

    Байрамов и Саидов выступили за наращивание усилий по стабилизации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    12:53

    Шахбаз Шариф подтвердил солидарность Пакистана с Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:35

    Казахстан получил все экспертизы по делу самолета AZAL, техкомиссия готовит итоговый доклад

    Другие страны
    Лента новостей