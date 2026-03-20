Пекин выступил за бесперебойный рынок нефти на фоне роста мировых цен

Китай призвал обеспечить стабильные поставки нефти на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном, который уже повлиял на мировой энергетический рынок.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, с соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Он подчеркнул необходимость сохранения бесперебойных поставок нефти, не называя конкретных стран, однако его комментарии прозвучали на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

США рассматривают возможность временного снятия санкций с иранской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и сдержать рост цен. По словам министра финансов США Скотта Бессента, это может высвободить до 140 млн баррелей нефти.

Ранее Вашингтон уже предпринимал аналогичный шаг, временно разрешив продажу находящейся под санкциями российской нефти.