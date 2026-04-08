Пекин и Москва заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу

Китай и Россия наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей государства координировать усилия по защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, документ был вынесен на голосование Бахрейном.

Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 11 из 15 членов Совбеза. Против выступили Россия и Китай, еще две страны воздержались.

Как отмечается, Москва и Пекин сочли текст резолюции предвзятым по отношению к Ирану.

Постоянный представитель США при ООН, комментируя итоги голосования, призвал "ответственные страны" присоединиться к усилиям Вашингтона по обеспечению безопасности судоходства в проливе.

По данным агентства, голосование состоялось на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.