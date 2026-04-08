    Пекин и Москва заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу

    • 08 апреля, 2026
    Пекин и Москва заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу

    Китай и Россия наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей государства координировать усилия по защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, документ был вынесен на голосование Бахрейном.

    Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 11 из 15 членов Совбеза. Против выступили Россия и Китай, еще две страны воздержались.

    Как отмечается, Москва и Пекин сочли текст резолюции предвзятым по отношению к Ирану.

    Постоянный представитель США при ООН, комментируя итоги голосования, призвал "ответственные страны" присоединиться к усилиям Вашингтона по обеспечению безопасности судоходства в проливе.

    По данным агентства, голосование состоялось на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

    Китайская Народная Республика Совбез ООН Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Кризис в Ормузском проливе

