Пекин и Москва заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу
- 08 апреля, 2026
- 04:12
Китай и Россия наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей государства координировать усилия по защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, документ был вынесен на голосование Бахрейном.
Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 11 из 15 членов Совбеза. Против выступили Россия и Китай, еще две страны воздержались.
Как отмечается, Москва и Пекин сочли текст резолюции предвзятым по отношению к Ирану.
Постоянный представитель США при ООН, комментируя итоги голосования, призвал "ответственные страны" присоединиться к усилиям Вашингтона по обеспечению безопасности судоходства в проливе.
По данным агентства, голосование состоялось на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.