Павлу Дурову предъявлены обвинения по шести пунктам

Суд в Париже обвинил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в 6 из 12 ранее вмененных ему правонарушений.

Суд в Париже обвинил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в 6 из 12 ранее вмененных ему правонарушений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении столичной прокуратуры.

Речь идет о "соучастии в незаконных транзакциях в рамках организованной преступной деятельности при администрировании онлайн-платформы", отказе предоставить уполномоченным органам информацию или документы, необходимые для совершения и использования разрешенных законом перехватов", "соучастии в распространении порнографии с участием несовершеннолетних", "незаконном обороте наркотиков", "передаче, предоставлении в пользование без законных оснований программы или данных, предназначенных или адаптированных для подрыва или доступа к работе автоматизированной системы обработки данных", и "мошенничестве в составе организованной группы".

Также отмечается, что французские следователи начали предварительное расследование в феврале 2024 года из-за отказа Telegram сотрудничать с судебной системой.