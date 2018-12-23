Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан будет исполнять обязанности министра обороны Соединённых Штатов после отставки Джеймса Мэттиса.

Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter.

«Я рад объявить о том, что с 1 января 2019 года наш талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. У Патрика множество достижений как за время работы заместителем, так и в Boeing. Он будет великолепен!» — заявил он.

Ранее Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию и покинет свой пост в конце февраля 2019 года. По словам президента США, кандидатура нового главы Пентагона будет названа «вскоре».