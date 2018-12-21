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    Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию в конце февраля 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

    "Генерал Мэттис уйдёт на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны", — указал он.

    Трамп добавил, что кандидатура нового главы Пентагона будет названа "вскоре".

    Президент США добавил, что Мэттис очень помог ему в его деятельности и, в частности, "смог заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств".

    Ранее в сентбре Трамп опроверг информацию о том, что глава Пентагона покинет свой пост.

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