​Пассажирский самолет из-за задымления аварийно сел в США

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Самолет американской авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту города Спокан (штат Вашингтон). Причина - "сильное задымление" в салоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель авиаперевозчика Хэлли Нигг.

Приземление прошло благополучно, никто из 75 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал, заверила она.

Самолет Bombardier Q400 совершал рейс из Сиэтла (штат Вашингтон) в Спокан. Тревога была поднята через 15 минут после взлета. Основанием стали жалобы пассажиров на задымление.