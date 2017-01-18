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    Пассажирский автобус перевернулся на юге Боливии

    В результате ДТП погибли 13 человек, еще 27 пострадали

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Пассажирский автобус перевернулся вечером во вторник, 17 января, в департаменте Тариха на юге Боливии.

    Как передает Report, об этом cообщает El Dia.

    По данным, в результате ДТП погибли 13 человек, еще 27 пострадали.

    Среди жертв трагедии оказались двое детей. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

    Полиция ведет расследование случившегося. По предварительным данным, автобус, следовавший в город Кочабамба, перевернулся из-за неисправных тормозов.

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