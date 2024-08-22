Пассажиров самолета Air India эвакуировали после угрозы о минировании

Самолет индийской авиакомпании Air India, следовавший рейсом из Мумбаи в Тривандрум, совершил экстренную посадку после угрозы о минировании.

Самолет индийской авиакомпании Air India, следовавший рейсом из Мумбаи в Тривандрум, совершил экстренную посадку после угрозы о минировании.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, все 135 пассажиров рейса были экстренно эвакуированы.

Менее чем за час до посадки командир экипажа получил информацию о минировании и сообщил об этом в пункт назначения.

В международном аэропорту Тривандрума был объявлен режим чрезвычайной ситуации, после приземления судно направили в изолированный отсек.

Информация о том, была ли на борту судна заложена бомба или угроза была ложной, пока не обнародована.