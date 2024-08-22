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Пассажиров самолета Air India эвакуировали после угрозы о минировании

Пассажиров самолета Air India эвакуировали после угрозы о минировании Самолет индийской авиакомпании Air India, следовавший рейсом из Мумбаи в Тривандрум, совершил экстренную посадку после угрозы о минировании.
Другие страны
22 августа 2024 г. 09:19
Пассажиров самолета Air India эвакуировали после угрозы о минировании

Самолет индийской авиакомпании Air India, следовавший рейсом из Мумбаи в Тривандрум, совершил экстренную посадку после угрозы о минировании.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, все 135 пассажиров рейса были экстренно эвакуированы.

Менее чем за час до посадки командир экипажа получил информацию о минировании и сообщил об этом в пункт назначения.

В международном аэропорту Тривандрума был объявлен режим чрезвычайной ситуации, после приземления судно направили в изолированный отсек.

Информация о том, была ли на борту судна заложена бомба или угроза была ложной, пока не обнародована.

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Версия на английском языке Air India flight evacuated after bomb threat
Версия на азербайджанском языке Hindistana məxsus təyyarənin sərnişinləri mina təhlükəsi ilə bağlı təxliyə edilib

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