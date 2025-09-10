Пашинян поздравил Лекорню с назначением премьером Франции
- 10 сентября, 2025
- 16:35
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего новоназначенного французского коллегу Себастьена Лекорню.
Как передает Report, об этом Пашинян написал на своей странице в "Х".
Пашинян также подчеркнул стремление Еревана укреплять отношения с Парижем.
"Армения полна решимости продолжать укреплять отношения с Францией в направлении стратегического партнерства", - отметил он.
