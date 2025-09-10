Пашинян поздравил Лекорню с назначением премьером Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего новоназначенного французского коллегу Себастьена Лекорню.

Как передает Report, об этом Пашинян написал на своей странице в "Х".

Пашинян также подчеркнул стремление Еревана укреплять отношения с Парижем.

"Армения полна решимости продолжать укреплять отношения с Францией в направлении стратегического партнерства", - отметил он.