Paşinyan Fransanın yeni Baş nazirini təbrik edib
Region
- 10 sentyabr, 2025
- 16:49
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Sebastyen Lekornunu Fransanın Baş naziri təyin olunması münasibətilə təbrik edib
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
N.Paşinyan İrəvanın Parislə münasibətləri gücləndirmək istəyini də vurğulayıb: "Ermənistan Fransa ilə münasibətləri strateji tərəfdaşlıq istiqamətində gücləndirməyə davam etməkdə qərarlıdır".
Son xəbərlər
17:57
Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajıİnfrastruktur
17:55
Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirirİnfrastruktur
17:54
Foto
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"Fərdi
17:51
Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr varRegion
17:44
Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunubHadisə
17:43
"Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürübFutbol
17:42
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirirEnergetika
17:38
Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıbRegion
17:37