İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Paşinyan Fransanın yeni Baş nazirini təbrik edib

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:49
    Paşinyan Fransanın yeni Baş nazirini təbrik edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Sebastyen Lekornunu Fransanın Baş naziri təyin olunması münasibətilə təbrik edib

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.   

    N.Paşinyan İrəvanın Parislə münasibətləri gücləndirmək istəyini də vurğulayıb: "Ermənistan Fransa ilə münasibətləri strateji tərəfdaşlıq istiqamətində gücləndirməyə davam etməkdə qərarlıdır".

    Ermənistan Nikol Paşinyan Sebastyen Lekornu Fransa
    Пашинян поздравил Лекорню с назначением премьером Франции
    Pashinyan congratulates new French Prime Minister

    Son xəbərlər

    17:57

    Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajı

    İnfrastruktur
    17:55

    Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirir

    İnfrastruktur
    17:54
    Foto

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"

    Fərdi
    17:51

    Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var

    Region
    17:44

    Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunub

    Hadisə
    17:43

    "Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürüb

    Futbol
    17:42

    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirir

    Energetika
    17:38

    Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıb

    Region
    17:37

    Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti