​ПАСЕ приняла резолюцию по Сирии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации в Сирии.

Как сообщает французское бюро Report, в резолюции под названием "Ситуация в Сирии: перспективы политического решения?" говорится, что политические процессы в Сирии достигли критической точки, были включены рекомендации по вопросам разрешения конфликта, ответственности за случаи серьезных нарушений международного права и прав человека, гуманитарной помощи, а также по статусу беженцев в соседних странах.

Ассамблея призвала государства-члены и международное сообщество поддержать усилия ООН в Сирии.

Резолюция была составлена на основе доклада, подготовленного греческим парламентарием Теодорой Бакояннис. В докладе подробно рассматривается восьмилетний конфликт в Сирии, его гуманитарные последствия для сирийцев и ущерб, нанесенный Ближнему Востоку, в том числе стабильности в Европе.