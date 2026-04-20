Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Партия Румена Радева с отрывом лидирует на выборах в Болгарии

    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 09:50
    Партия Румена Радева с отрывом лидирует на выборах в Болгарии

    Партия экс-президента Румена Радева - "Прогрессивная Болгария" - набирает 44,881% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах в стране после обработки 78,24% бюллетеней.

    Как передает Report, об этом сообщают болгарские новостные агентства со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

    Отмечается, что таким образом, согласно предварительным результатам, партия Румена Радева набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах.

    "Прогрессивная Болгария" значительно опережает коалиционную партию "Мы продолжаем перемены - Демократическая Болгария", набирающую 13,651%, а также партию ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, у которой 13,184%.

    Согласно Избирательному кодексу, ЦИК обязана объявить о полученных голосах и распределении мандатов между партиями и коалициями не позднее чем через четыре дня после дня выборов, а имена избранных членов парламента - не позднее чем через семь дней после дня выборов.

    Напомним, что 19 апреля в Болгарии состоялись восьмые с 2021 года выборы в Национальное собрание.

    Парламентские выборы Румен Радев Прогрессивная Болгария Болгария
