    Партия Милея побеждает на выборах в столице Аргентины и 15 провинциях

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 05:45
    Правящая партия "Свобода наступает" лидирует на промежуточных парламентских выборах в столице Аргентины и в 15 из 23 провинций.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, опубликованные на странице Национального избирательного управления.

    На данный момент правящая партия лидирует с перевесом в менее чем 1 п.п. в том числе в провинции Буэнос-Айрес, где проживает 40% населения страны. За "Свобода наступает" в регионе следует главная оппозиционная коалиция "Сила родины", одним из лидеров которой является экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер. На выборах обновлялись 127 мест в Палате депутатов и 24 - в Сенате.

    выборы Аргентина
    Argentinada parlament seçkilərində hakim partiya liderdir

