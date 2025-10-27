İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Argentinada parlament seçkilərində hakim partiya liderdir

    Argentinanın paytaxtında və 23 əyalətin 15-də keçirilən aralıq parlament seçkilərində Xavyer Mileyin rəhbərlik etdiyi hakim "İrəliləyən Azadlıq" partiyası liderdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Seçki Qurumunun saytında dərc olunan səslərin hesablanması ilə bağlı məlumatlar sübut edir.

    Hazırda ölkə əhalisinin 40%-nin yaşadığı Buenos-Ayres əyaləti də daxil olmaqla, hakim partiya region üzrə 1 faiz bəndindən az irəlidədir.

    Əsas müxalifət koalisiyası olan "Vətənin Gücü" son hesablamalara görə, regionda "Azadlıq irəliləyişləri"ni izləyir. Onun liderlərindən biri keçmiş prezident Kristina Fernandes de Kirşnerdir.

    Seçkilər nəticəsində Deputatlar Palatasında 127, Senatda isə 24 yer yenilənəcək.

    Партия Милея побеждает на выборах в столице Аргентины и 15 провинциях

