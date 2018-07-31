Партия Имран Хана намерена создать правящую коалицию в парламенте Пакистана

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Победившая на парламентских выборах в Пакистане центристская партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) достигла договоренности с рядом других политических объединений о формировании коалиции, заручившись поддержкой 168 депутатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель PTI Фавад Чоудхури.

"К настоящему времени нас поддерживают 168 депутатов, в том числе из союзных партий и меньшинств. Мы также ведем переговоры с независимыми кандидатами, которые присоединятся к нам в ближайшие дни", - сказал Ф.Чоудхури.

Он подтвердил, что премьер-министром страны станет представитель от "Техрик-е-Инсаф".

Выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Пакистана, а также в региональные законодательные органы страны прошли 25 июля. По результатам голосования "Техрик-е-Инсаф" получила 115 из 272 мест в парламенте, не набрав простого большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства.

Между тем, по сообщениям СМИ, две другие крупные партии "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и "Пакистанская народная партия" (PPP), получившие в парламенте 64 и 43 места соответственно, договорились создать "скоординированную совместную стратегию действий" после того, как PTI сформирует новое правительство.