Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Парламентские выборы в Молдове пройдут 24 февраля 2019 года".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил на заседании председатель парламента Андриан Канду.

"Мандат парламента нынешнего созыва истекает 30 ноября. Согласно законодательству, выборы могут быть проведены в течение трех месяцев с этого дня, поэтому мы предлагаем назначить датой выборов 24 февраля", - заявил А.Канду.

Предложение было принято большинством голосов. Спикер объяснил, что депутаты намеренно предложили наиболее поздний из всех возможных вариантов. По его словам, в этом году выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, поэтому ЦИК нужно больше времени на подготовку, а также информирование населения о процессе голосования.

Согласно местному законодательству, парламентские выборы в Молдове проходят раз в четыре года.