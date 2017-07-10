Парламентарии ЕС недовольны предложениями Терезы Мэй по Brexit

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Европейские парламентарии сочли неудачным предложение британского премьер-министра Терезы Мэй относительно статуса граждан стран ЕС в Британии после Brexit, cообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Представитель парламента ЕС на переговорах по Brexit, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что предложение Терезы Мэй не оправдывает ожиданий европейцев и создает ситуацию, при которой европейцам в Великобритании будет предоставлено меньше прав, чем британцам в Европе.

Европейские парламентарии выразили неудовлетворение предложениями Британии в открытом письме, подписанном представителями четырех политических фракций, на долю которых приходится три четверти голосов в парламенте.

В конце июня Тереза Мэй выразила готовность предоставить всем гражданам стран Евросоюза, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство.

Этот статус, как пояснила Мэй, позволит европейцам и после выхода Британии из ЕС беспрепятственно жить в Соединенном Королевстве и пользоваться государственными услугами образования и здравоохранения, а также социальными льготами.

Мэй подчеркнула, что ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС.