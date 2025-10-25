Парламент Вьетнама назначил двух новых вице-премьеров и трех министров

Национальное собрание (парламент) Вьетнама утвердил назначение двух новых заместителей премьер-министра и трех министров.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили местные СМИ.

Согласно информации, в результате число заместителей премьер-министра в правительстве страны увеличилось до девяти. Также назначены министры иностранных дел, сельского хозяйства и внутренних дел.