    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 09:29
    Парламент Вьетнама назначил двух новых вице-премьеров и трех министров

    Национальное собрание (парламент) Вьетнама утвердил назначение двух новых заместителей премьер-министра и трех министров.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили местные СМИ.

    Согласно информации, в результате число заместителей премьер-министра в правительстве страны увеличилось до девяти. Также назначены министры иностранных дел, сельского хозяйства и внутренних дел.

    Вьетнам кадровые назначения министры парламент

